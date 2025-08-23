Çocuk Koruma Altına Alındı
Yüreğir ilçesinde 10 yaşındaki E.H.Y.'yi darbedip bıçakla kovalayan Ayşegül Y. polis tarafından gözaltına alındı. E.H.Y. ise akrabalarının yanına saklandıktan sonra koruma altına alındı.
'ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI'
Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'yi darbedip bıçakla kovaladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Ayşegül Y.'nin (35), polis ekipleri tarafından gözaltına alınma anları kameraya yansıdı. Olay sonrası akrabalarının yanına saklanan E.H.Y. ise koruma altına alındı.
