Çocuk Kitapları Fuarı, İstanbul'da kitapseverlerle buluşacak

2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı bu yıl "Okuyan Çocuk, Değişen Dünya!" temasıyla düzenlenecek.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, 26 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak fuarın tanıtım toplantısı, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AA muhabirine, fuarda binlerce kitabın çocuklar ve aileleriyle buluşacak olmasının önemine değinerek, "Bunun çok önemli bir ortam ve fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle tüm anne babaları, çocuklarıyla beraber bu anlamlı fuara davet ediyoruz." dedi.

Eğitimin sadece sınıfta öğretilen bilgilerde ibaret olmadığına işaret eden Yentür, "Aslında bu fuar da bizim için çok önemli bir okul, çok önemli bir kitaptır. Bu çocuklarımız için önemli bir zemindir. Çocuğun erken yaşta bu hayal dünyasıyla tanışması, kitaplarla tanışması, yarınlarımız için de eğitim-öğretim müfredatımızın temeli için de son derece önemli ve anlamlıdır. Bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yentür, "Kitap varsa her şey vardır, kitap yoksa hiçbir şey yoktur. Onlarca, yüzlerce yayın evi, yüzlerce şairimiz ve yazarımızla, çizerimizle, on binlerce kitapla çocuğu buluşturmak için tarihi Rami Kütüphanesi'nde bir ortam oluşturuldu. Bu ortamın en önemli öğesi de çocuklarımız, öğrencilerimiz. Aynı zamanda velilerimize yönelik de çok anlamlı bir zaman geçirme dilimi. Çocuğuyla beraber, onun gönlündekileri paylaşma ortamı sağlayacak bir alandır fuarlarımız." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın hafta sonu da devam edeceği ve ulaşım imkanlarının müsait olduğu için İstanbul'un ilçelerinden ve yakın çevreden de okulların ve ailelerin bir etkinlik olarak fuara gelebileceğini anlatan Yentür, "Adı Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı ama aslında tüm Türkiye'ye hitap eden uluslararası bir fuar. İstanbul dışındaki öğrencilerimizi de, öğretmenlerimizi de mutlaka bu fuara bekliyoruz, davet ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Filistin'de yaşanan katliama dikkati çeken Yentür, şunları kaydetti:

"Dünyanın en masum kalbi çocuklarımız, dünyayı güzelleştiren çocuklarımız ve dünyadaki en önemli şey çocukların yaşam hakkı. Maalesef modern dünyanın tam orta yerinde, aklımızın almadığı, kalbimizin kabul etmediği çok acı günlere hep birlikte şahitlik ediyoruz. İnşallah Gazze'nin çocukları için de bu fuar bir umut olsun. Çocuklarımız bu bilinçle, şuurla yetişsin, daha güzel bir dünya inşa etsinler. Çocuklarla biz bu dünyayı inşa edebiliriz. Bu kelimelerden, cümlelerden dökülen güzellikler, çocuğun kalbiyle, aklıyla dünyaya yansısın. Daha güzel bir dünya çocuklarımızın eliyle inşallah kurulsun. Gazze'nin çocuklarına da umut olsun."

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ise okuma kültürünü geliştirmenin herkesin üzerine düşen bir vazife olduğunu belirterek, "Bu kültürü geliştirmek sadece okulların, öğretmenlerin, milli eğitimin ya da kütüphanelerin vazifesi değil yayıncılar, aileler hep birlikte buna katkı sağlamak üzere birçok çalışma yapmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi kitap fuarları." dedi.

Kitap fuarlarında sadece bir kitap pazarı olmadığını, fuara katılan yayınevi, satılan kitap ve ziyaretçi sayıları kadar çocuklara kitap sevgisi aşılanmasının da hedefler arasında yer alması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Bu fuarın hedeflerinden bir tanesi o söyleşilerle, atölyelerle katılım sağlanması. Bu çıktıların tamamı bir bütünü oluşturup okuma kültürünün toplumumuzda yaygınlaşması noktasında bir ivmeye vesile olmuş olacak. Daha ilk fuarda biz o çıktığı çok olumlu dönüşlerle almış olduk. İnşallah bu sene de fuar daha ikinci yılında ülkemizin önemli fuarları arasına girmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın bu yılki teması "Aile" olarak belirlendi

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayfur Esen de fuarın Türkiye'nin ilk tematik uluslararası organizasyonu olduğunu belirterek, "Özellikle öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynlerin ilgi duyduğu bu fuarın geçen yıl elde ettiği başarı bu yıl bizleri daha da ümitlendirdi. Geçen yıl 60 bine yakın okur ziyareti gerçekleşmişti, bu yoğun teveccüh bütün katılımcıları ve ziyaretçileri memnun kıldı. Biz bu teveccühün artarak devam edeceği kanaatindeyiz." dedi.

Fuara katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür eden Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılki fuarımıza 10 gün boyunca çocuk edebiyatında kendi alanındaki uzman isimlerin kaleme aldığı ve bu işi kendisine meslek edinmiş 55 yayıncının 70'e yakın markayla katılım sağlayacak. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 'Geleceğin Yazarları' ve 'Yazar Öğretmenler' projeleriyle fuarda stantlarıyla yer alacak. İstanbul Aile Vakfı gibi bazı sivil toplum kuruluşlarımız da temamız olan konularda çocuklara yönelik bir takım etkinliklerle farkındalık çalışmaları gerçekleştirecek. Türkiye'nin yakından tanıdığı pek çok çocuk edebiyatı yazarı ve çizeri, 270 imza etkinliği, 55 söyleşi ve 90 atölye çalışmasıyla fuarda yer alacak."

Esen, her yıl bir tema üzerinden ilerleyen fuarın bu yılki temasının "Aile" olarak belirlendiğini, "Başımın Tacı Aile Ağacı" mottosuyla hem çocuklara hem de ailelere yönelik programlar gerçekleştirerek "iyi bir aile, daha iyi bir dünya" mesajına vurgu yapılacağını ifade etti.

Katkılarından dolayı İstanbul Aile Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere planladıkları etkinliklerle farkındalık oluşturan kurumlara teşekkür eden Esen, Hasan Nail Canat adına ailesine "Vefa Ödülü" takdim edileceğini, Filistin'de süren siyonist işgal girişimine çizgileriyle direnen Filistinli illüstratör Baraa Awoor'un "Geri Döneceğiz" isimli kitabı üzerine okurlarıyla söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştireceğini kaydetti.

Arap çocuk edebiyatının tanınan ismi Fatima Sharafeddine'nin "Dünya Çocuk Edebiyatı Buluşmaları" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak yerini alarak söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştireceği bilgisini veren Esen, "Okuyan Çocuk, Değişen Dünya!" felsefesiyle "Daha güzel bir dünya mümkün" diyor, Gazze başta olmak üzere dünyanın her bir noktasındaki çocuklara ve çocuklar için güzel şeyler yapmanın gayretinde olan güzel insanlara esenlik dileklerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. Öğretmen, öğrenci ve velilerimizi muhakkak fuarımıza bekliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Esen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür ve Rami Kütüphanesi Müdürü Çelik'e Hasan Nail Canat'ın kitaplarından takdim etti.

Ardından toplantının katılımcılarıyla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Fuar hakkında

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye'de çocuk edebiyatı alanında faaliyet gösteren 55 yayıncı yer alacak.

Kitapseverlerin yakından tanıdığı pek çok çocuk edebiyatı yazarı ve çizeri, imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla fuara katılacak.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen fuarda, her yaştan çocuğa hitap edecek aktivitelerle geleceğin okurlarını kitap dünyasına çekmek hedefleniyor.

Her yıl bir tema üzerine kurulu fuarın bu yılki teması "Aile" olarak belirlendi. "Başımın Tacı Aile Ağacı" mottosuyla hem çocuklara hem de ailelere yönelik programlar gerçekleştirilerek daha iyi bir aile, daha iyi bir dünya mesajına vurgu yapılacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleyicileri arasında yer aldığı, ana sponsorluğunu Albaraka Türk'ün üstlendiği fuar, her gün 9.30-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.