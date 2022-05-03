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Çocuk kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çocuk kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler dahil olunca ortalık karıştı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler dahil olunca ortalık karıştı. İki taraftan onlarca vatandaş sokak ortasında birbirine saldırırken, polis ekipleri havaya ateş açarak kavgayı ayırdı. Kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, sokakta oyun oynayan iki çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların durumu ailelerine haber vermesiyle ise ortalık savaş alanına döndü. İki taraftan onlarca vatandaş sokak ortasında birbirine saldırırken, çevredekiler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmazken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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