Çocuk katili, saklandığı bazada yakalandı IĞDIR'da bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan aranan Sabri Demir, evinde saklandığı bazada yakalandı. IĞDIR'da bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan aranan Sabri Demir, evinde saklandığı bazada yakalandı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri Demir'in Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşadığını belirleyerek, kaldığı eve baskın yaptı. Demir, saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu arada jandarma ekipleri Demir'in evinin bahçesinde bulunan motosikletin 2018'de çalındığını belirleyerek, sahibine teslim etti. Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Güncel Sabri Demir Jandarma Iğdır Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çocuk katili, saklandığı bazada yakalandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.