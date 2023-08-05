Çocuk İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde bir okulun balkonunda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Azmimilli İlkokulu bahçesinde oynarken kaçan topu kurtarmak için okul binasındaki balkona tırmanan bir çocuk, aşağı inemedi. Arkadaşlarının ihbarıyla okul bahçesine İskilip Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuk, merdivenle balkona ulaşan itfaiye ekiplerince aşağı indirildi.