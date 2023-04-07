Çocuk istismarıyla suçlanan Sadullah Alagöz cephesinden hakkındaki iddialara yanıt

Çocuğa istismar suçlamasıyla soruşturması devam eden işadamı Sadullah Alagöz'ün avukatı, bir açıklama yayınlayarak müvekkili hakkındaki iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada "Yabancı uyruklu bir şahıs, ikamet izni alabilme amacıyla, müvekkilime tamamı asılsız ve dayanaksız iftiralarda bulunmuştur. Konu ile ilgili olarak, karşı tarafın iddialarının tamamı delillerimizle tek tek çürütülmüş olup halihazırda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir" denildi.

17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için hakkında soruşturma açılan iş insanı Sadullah Alagöz cephesinden hakkındaki suçlamalara yanıt geldi.

"YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN İFTİRASI"

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kaleme aldıkları kitaptaki iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Sadullah Alagöz cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilimi ve müvekkilim üzerinden gönül verip hizmet ettiği Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hedef alan, saptırmalarla dolu, yalan haberlere karşı hukuki ve cezai işlemlerin başlatılması amacıyla gerekli yerlere başvurulmuştur. Yabancı uyruklu bir şahıs, ikamet izni alabilme amacıyla, müvekkilime tamamı asılsız ve dayanaksız iftiralarda bulunmuştur.

"SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR"

Konu ile ilgili olarak, karşı tarafın iddialarının tamamı delillerimizle tek tek çürütülmüş olup halihazırda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Soruşturma dosyasının devam etmesi müvekkilin suç işlediği yahut bahsedilen iddiaların gerçek olduğu anlamına gelmemektedir. Soruşturmanın amacı, yargılamaya değer bir şüphenin olup olmadığının tespit edilmesidir.

Sadullah Alagöz

"ADALETE OLAN İNANCIM TAMDIR"

Soruşturmanın temel ilkelerinden biriyse, yapılan soruşturmanın kural olarak gizli olarak yürütülmesidir. Gizlilik kararı alınmış olan bu dosya hakkında asılsız bilgiler içeren ve müvekkil üzerinden siyasi açıdan yıpratma kampanyası amacıyla yapılan bu haberlerle ilgili cezai ve hukuki mercilere başvurulmuştur. Adalete olan inancım tamdır.

"HESAP VERMELERİ GEREKMEKTEDİR"

Unutulmamalıdır ki, bu şekilde müvekkilimi ve müvekkilimin gönül vererek hizmet etmiş olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni karalayan ve haksız, asılsız isnatlarda bulunan kişiler de Türk Ceza Kanunu kapsamında suç işlemektedirler ve her birinin kanun çerçevesinde cezai yaptırımı bulunmaktadır. Müvekkilim hakkında böylesine fütursuzca ve gerçek dışı olguları isnat edenlerin, müvekkilimin, onur, şeref ve saygınlığına bu şekilde saldıranların da kanun ve adalet önünde hesap vermesi gerekmektedir."

BAKAN YANIK'LA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın çocuğa istismar suçlamasıyla soruşturması devam eden işadamı Sadullah Alagöz'ü makamında ağırladığı ortaya çıkmıştı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Haberde adı geçen şahıs, Bakanlığımıza direkt randevu alarak değil üçüncü şahıs yanında gelmiştir. Bu gibi durumlarda kişilerin Genel Bilgi Toplama Sistemi'nden bilgilerine bakmak gibi bir uygulamamız yoktur. Söz konusu ziyarete ilişkin tüm ayrıntılar daha önce Barış Pehlivan ile paylaşılmış olup adı geçen şahıs ve hakkındaki iddialarla Bakanlığımızı ilişkilendirmek iyi niyetli bir yaklaşım değildir.Kaldı ki Bakanlığımızın çocuk istismarına ve bu konudaki iddialara karşı tutumu ve mücadelesi kamuoyunca malumdur. Bununla birlikte, benzerlerinde olduğu gibi, yargılama süreci başlarsa mağdura destek mekanizmaları da harekete geçirilecektir" denildi.