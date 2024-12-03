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Çocuk İstismarı ve Mağdura Yaklaşım Sempozyumu Van'da Düzenlendi

Çocuk İstismarı ve Mağdura Yaklaşım Sempozyumu Van'da Düzenlendi
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan uzmanlar, çocuk istismarının ciddiyetine dikkat çekerek, Gazze'deki durumu eleştirdi ve çocukların korunması için toplumsal bilinçlenmenin önemine vurgu yaptılar.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesince "Çocuk İstismarı ve Mağdura Yaklaşım Sempozyumu" düzenlendi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Göz, çocuk istismarının en büyük örneğinin Gazze'de yaşandığını söyledi.

Filistin'de bugün binlerce savunmasız kadın ve çocuğun açlığa mahkum edildiğini belirten Göz, şunları kaydetti:

"Sakat bırakılan çocuklar Gazze'de yaşıyor. Filistin maalesef elleri, ayakları olmayan çocukların ülkesi oldu. Bu tablo duyarsızlığın sonucunda ortaya çıktı. Duyarlı olması gerekenler, sorumluluk sahibi ülkeler, Birleşmiş Milletler, Arap ülkeleri susuyor. Konuşması gerekenler konuşmuyor. Buna tepki göstermemiz, konuşmamız lazım. Gücümüz yetmiyorsa malımızla o da yetmiyorsa kalbimizle yanlarında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. İstismara maruz bırakılanlara sahip çıktığımızı haykırmalıyız. Gazze'de bugüne kadar yaklaşık 17 bin 400 çocuk katledildi. Savaşların, çocuk istismarlarının olmadığı bir dünya diliyorum."

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, çocuklar için her yerde mücadele ettiklerini aktardı.

Yaklaşık 300 bin gönüllüyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Özkan, "Bugün 150 öğrenciye burs veriyor, 4 bin 500 üzerinde davaya ücretsiz destek sağlıyor, eğitimler düzenliyoruz. Daha korunaklı bir toplum, çocukların daha huzurlu olduğu, istismarcıların ayıklandığı bir yapı kurmayı amaçlıyoruz. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Failler ya da istismarcılar sadece erkekler değil kadınlar da olabiliyor. Bu yüzden sesimizi çıkarmalıyız. Annelere, öğretmenlere ve tüm meslek gruplarına sesleniyorum. Aramızda bir istismarcı varsa lütfen bunu bildirelim ve mücadele edelim." diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nur Akman Alacabey, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çocuk haklarını ve güvenliğini savunmada kararlı olduklarını dile getiren Alacabey, "Çocuk istismarı ve mağduriyetinin yalnızca bir birey ya da aileyi değil tüm toplumu derinden etkileyen ve her yönüyle çözülmesi gereken bir problem olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki çocuklarımız en masum oldukları dönemde en acımasız şekilde istismara uğrayabilmektedir. Bizler bu acı gerçeğe göz yummayarak farkındalık oluşturma, bilinçlendirme ve çözüm geliştirme adına sorumluluk aldık. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Programımıza destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Oturumlarla devam eden programa, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin eşi Duygu Şevli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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