Çocuk istismarı görüntüleri satanlara operasyon: 30 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde, çocukların cinsel istismarını içeren görüntüleri paylaşan ve para karşılığı satanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürüttüğü soruşturmada, bir dijital mesajlaşma platformu üzerinden müstehcen isimlerle gruplar kurarak çocukların kullanıldığı müstehcen videoların satışa sunan ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemeler alan ve ödemeler yapan 30 kişi tespit edildi. Tespit yapılan şüphelilere yönelik dün sabah eş zamanlı olarak İstanbul, Kütahya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda da 30 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.