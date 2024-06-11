Üye Girişi
Haberler

Çocuk İşçiliği Riski İzleme ve Takip Sistemi 2025'te Devreye Alınacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çocuk işçiliği risklerini takip etmek için yeni bir sistem geliştirdi. Sistem, 2025 yılında kullanılmaya başlanacak ve çocuk işçiliğiyle mücadelede önemli bir adım olacak.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yazılımını tamamladığı ve 2025'te devreye alacağı Çocuk İşçiliği Riski İzleme ve Takip Sistemi sayesinde çocuk işçiliğine ilişkin riskleri tek sistemden takip edecek.

Bakanlık, çocuk işçiliğini önlemek için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla 2005-2015 yıllarını kapsayan ilk Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı'nın ardından 2017-2023 yıllarını kapsayan ikinci ulusal programı hayata geçirdi.

Çocukların çalışma yaşamına girmesinin temel nedeni olan yoksulluğun ortadan kaldırılması, eğitim kalitesinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması ve toplumsal bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi hedefiyle hareket edilirken, ulusal programların eki niteliğindeki eylem planları da hazırlandı.

Bu hedefler doğrultusunda, çalışan/çalışma riski altında olan çocuklar ve aileleri, kamu hizmetlerine yönlendirildi, çocukların eğitime devam etmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması ve ailedeki çalışabilir yaştaki bireylerin meslek edinmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Çocuk işçiliğinde risk takibi tek sistemden yapılacak

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere başka illere giden işçiler ve ailelerinin yaşadığı zorlukların ortadan kaldırılması amacıyla da 2010, 2017 ve 2024 yıllarında yürürlüğe konulan mevsimlik tarım işçileriyle ilgili genelgeler doğrultusunda çalışmalar yürütüldü.

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi kapsamında, çocuk işçiliğine ilişkin risklerin tek noktadan izlenmesine imkan sağlayacak Çocuk İşçiliği Riski İzleme ve Takip Sistemi hazırlandı.

Yazılımı tamamlanan sistemin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemleriyle entegrasyonuna ilişkin protokoller imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığının sistemiyle entegrasyona ilişkin protokolün de imzalanmasının ardından kurumlar arasında veri paylaşım süreci başlayacak.

Böylece çalışma hayatına girmesi önlenen çocukların okula devamlılığı ve başarılarının takip edilmesi, mevsimlik tarım işinde çalışan aileler ve çocuklarının mevcut durumları ve kamu hizmetlerine erişimlerine ilişkin bilgiler tek çatı altında toplanacak.

Bu yıl sonuna kadar geliştirme işlemleri tamamlanacak sistemin, 2025'te uygulamaya konulması planlanıyor.

Türkiye'den küresel düzeydeki çocuk işçiliğiyle mücadele hareketine destek

Türkiye'nin yaklaşık 30 yıldır bu alanda yürüttüğü çalışmalarla aldığı mesafe, ulusal istatistiklere de yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) çocuk işgücüne ilişkin yaptığı araştırmalara göre, 1994'te ekonomik işlerde çalışan 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 15,2 iken bu oran 2019'da yüzde 4,4 geriledi.

Çocuk işçiliğiyle mücadelede önemli yol kat eden Türkiye, bu süreçte edindiği tecrübeleri uluslararası platformlarda paylaşarak küresel düzeydeki çocuk işçiliğiyle mücadele hareketine de destek veriyor.

Bu kapsamda Türkiye, bu yıl nisan ayında Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin ilgili hedefi doğrultusunda, zorla çalıştırma, modern kölelik, insan kaçakçılığı ve çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan küresel işbirliğinde yer alıp ulusal yol haritasını sunarak "İttifak 8.7 Rehber Ülke" statüsü kazandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çocuk İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum

 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Bakmadan Geçme

Murat Yıldırım, Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Murat Yıldırım Teşkilat dizisinden neden ayrıldı? GÜL HASTALIĞI NEDEN OLUR? Gül hastalığı nedir? Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun "mutlaka kalmalı" dediği futbolcu kim? İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB tayin sonuçlarına nereden bakılır? İl dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek mi? Devlet Bahçeli ne dedi, ne yorum yaptı? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? DGS sınav giriş yerleri nereden, nasıl öğrenilir? Schengen vize ücreti ne kadar oldu? Schengen vize ücretine ne kadar zam geldi? Schengen öğrenci vize ücreti ne kadar? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Haziran ayı emekli maaşları erken mi yatacak? Zekat vermek farz mı, kimlere farzdır? Zekat vermek için hangi şartlar gerekir? Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la olan ilişkileri hakkında ne söyledi? Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık sevgili mi? SON DAKİKA: Son depremler nerede oldu? 11 Haziran Salı günü deprem oldu mu? MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kurban kesmek farz mı, sünnet mi? Kurban kesmek ibadet midir, şartı nedir? Bayramda neresi gezilir? İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde gezilecek yerler neresi? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi!
Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title