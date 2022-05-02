Çocuk hayaline 11 yıl sonra literatüre giren yöntemle kavuşacak

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Ayşe Öztürk (42), 11 yıldır süren çocuk sahibi olma hayaline Türk hekimin Avrupa Üreme Derneği tarafından kabul gören ve literatüre giren 'üçlü uyarma' yöntemiyle kavuşacak. 32 haftalık hamile Öztürk, "5 defa tüp bebek yaptırdım, hepsi negatif sonuçlandı. Şu anki bebeğime kavuşma sürecimde çok kolay olmadı. Herkese tek tavsiyem vazgeçmesinler" dedi. Prof. Dr. Gökalp Öner ise, "Türkiye'de benim geliştirdiğim 'üçlü uyarma' tekniği kabul gördü. Gebelik oranlarının özellikle ileri kadın yaşında ve yumurta rezervi azalmış kadınlarda ciddi anlamda arttığını gösterdik" dedi.

Kayseri'de yaşayan evli Ayşe Öztürk, 11 yıllık evlilikleri boyunca bebek sahibi olmak istedi. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca tedavi yöntemlerini araştıran Öztürk çifti, 5 kez bu yöntemi denemesine rağmen sonuç alamadı. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner'in Avrupa Üreme Derneği tarafından kabul gören ve literatüre giren 'üçlü uyarma' yöntemini öğrenen çift, son umut olarak tedaviye başladı. Türk hekimin yüzde 36 olan hamile kalma oranını yüzde 55'i çıkaran 'üçlü uyarma' yöntemiyle Ayşe Öztürk hamile kaldı. 32 haftalık hamile olan Öztürk, bu yöntemle kız çocuğuna kavuşacak. Mutlu olduğunu belirten Ayşe Öztürk, "2011 yılında evlendim. Çocuk düşünmeye başlayınca spontane gebeliklerim oldu. Düşük ile sonuçlandı. İkiz düşüklerim var. Böyle birkaç defa düşük yaşadım. Sonrasında baktık olmuyor. Aşılamalarla başladık o da olmadı. Tüp bebeğe geçiş yaptık. 5 defa tüp bebek yaptırdım. Hepsi negatif sonuçlandı. Şu anki bebeğime kavuşma sürecim de çok kolay olmadı. Hatta hiç kolay olmadı. Hocam benim ile çok uğraştı. Dile kolay 15 ay geçti. Epey uzun bir süreçti" diye konuştu.