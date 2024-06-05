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Çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteği artırılıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğinin yüzde 40 oranında artırılacağını duyurdu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için sağlanan destek miktarı artırılarak, daha fazla yardım sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğinin yüzde 40 oranında artırılacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sağlık raporlarında öngörülen günlük kullanım adedi doğrultusunda aylık olarak sağlanan çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğini yüzde 40 oranında artırıyoruz. Hayırlı olsun."

Bakan Göktaş, desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a da teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Çocuk Güncel Haberler

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