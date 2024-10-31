Çocuk Haklarının Korunması Toplumun Sorumluluğudur

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Çocuk haklarının korunması yalnızca bir devlet politikası değil toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır." dedi.

Bakanlık tarafından bir otelde, "Özne Çocuk" projesi kapsamında, Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi'nin kapanış konferansı düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, törende yaptığı konuşmada, "Özne Çocuk" projesiyle, hafif düzeyde engelli çocukların bakımı, çocuk işçiliğinin önlenmesi, erken yaşta evliliklerin önlenmesi ve hassas koşullarda yaşayan çocukların da iyilik halleri için teknik yardım sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Bu kapsamda, çocuk haklarının korunması ve gelişimi için atılan her adımın, ülkenin geleceği için de büyük önem taşıdığını kaydeden Yenigün, farklı zorluklarla karşı karşıya kalan çocukların yaşam kalitesini yükselterek, sosyal hayata daha sağlıklı ve güvende hazırlanmaları için hep birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde yürütülen projeye, Avrupa Birliği'nin de destek verdiğini belirten Yenigün, 36 aylık sürece yayılan projeyle hafif düzeyde engelli çocuklar ile hassas koşullardaki çocuklar için, çocuk merkezli hak temelli ve kapsayıcı yaklaşım benimsendiğini söyledi.

Yenigün, çocukların refahını artırıp, koruma ve bakım hizmetlerini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ulusal çocuk hakları strateji ve eylem planıyla birlikte, Birleşmiş Milletler çocuk hakları sözleşmesi, uluslararası delegeler doğrultusunda, çocuklarımızın yüksek yararını gözeten politikalar da geliştirmekteyiz. Çocuk haklarının korunması yalnızca bir devlet politikası değil toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır.

Proje kapsamında, çocuk hakları savunuculuğu, çocuk işçiliğinin önlenmesi, çocukların bakım hizmetinin kalitesinin artırılması gibi birçok önemli başarılar da bu süreçte yürütülmüştür. Örneğin, çocuk refahı ve çocuk koruma hizmetleri içinde bünyesinde oluşturduğumuz yeni koordinasyon ve savunucu mekanizmaları sayesinde daha etkili ve hızlı müdahalelerde bulunabilmekteyiz. Erken yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da çocuklarımız için çok önemli."

Eğitim ve seminerlerle toplumun her kesimine ulaşıldığını aktaran Yenigün, bu sayede erken yaşlarda yapılan evliliklerde önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik de çocuk işçiliğinin, eğitimsizliğin ve yoksulluğun nesiller boyu devamına yol açan, toplumsal huzuru bozan ve beşeri sermayeyi zayıflatan bir durum olduğunu, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmayı zorlaştırdığını söyledi.

Özçelik, 2020'nin başında dünya genelinde yaklaşık 160 milyon çocuğun çalışma hayatının içerisinde işçilik yaptığını ifade etti.