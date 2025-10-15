Haberler

Çocuk Destek Ödemeleri Ekim Ayında Hesaplara Yatırıldı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ait 1 milyar 454 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Göktaş, çocuklara yönelik çalışmalara dikkat çekerek ailelerin önemine vurgu yaptı.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerini çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu kaydeden Göktaş, SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevrelerinde desteklediklerini vurguladı.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ekim ayına ilişkin 1 milyar 454 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
