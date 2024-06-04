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Çocuk Dereye Düşerek Yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuk, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Olay sonucunda çocuğun vücudunda kırıklar oluştu.

Çorum'un Alaca ilçesinde dereye düşerek yaralanan 11 yaşındaki çocuk, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Alaca Deresi kenarında arkadaşlarıyla top oynayan V.Y, dengesini kaybederek dereye düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merdiven yardımı ile V.Y'nin yanına inen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi dere içerisinde yaptı.

Sedyeye sabitlenen çocuk, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.

Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan V.Y.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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