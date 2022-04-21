Çocuk Bayramı ve Ulusal Egemenlik Konseri

CRR Senfoni Orkestrası konserde, genç piyanistler 13 yaşındaki Arya Su Gülenç ve 15 yaşındaki Can Saraç'a eşlik edecek. Orkestrayı Murat Cem Orhan yönetecek. Konserde tiyatro sanatçısı Doğa Rutkay anlatıcı olarak yer alacak. Rutkay konserde, Başar Başaran'ın kaleme aldığı masalı seslendirecek.

CRR'de gerçekleşecek konserde, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", günümüzün ve geçmişin çocukları ile iki rotada kutlanacak.

Konserin ilk bölümünde Fransız besteci, orkestra şefi ve piyanist Camille Saint-Saëns en bilinen eseri "Hayvanlar Karnavalı" ile keyifli bir çocuk bayramı kutlaması yaşanacak. Konserin ikinci bölümünde ise; Oğuzhan Balcı'nın Kaptan Köşkünden Manzaralar ve Cemal Reşit Rey'in Türkiye (Senfonik Rapsodiler) eseriyle ulusal egemenlik kavramı bir kez daha hatırlanacak.

Konser Bilet: 30 - 20 TL

Çocuklar Ulusal Egemenliği Konuşacak

23 Nisan'da saat 16.30'da CRR Konser Salonu Fuayesi'nde gerçekleşecek olan Girişte Solda müzik söyleşisinin başlığı da günün anlam ve önemine uygun olarak Çocuklarla Ulusal Egemenlik olarak belirlendi. Müzikolog Ersin Antep'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşi de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devet Konservatuvarı Öğretim Üyesi flüt sanatçısı Doç. Nihan Atalay ve öğrencileri konuşmacı olarak yer alacak.

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