Çocuk Başkan Esila İstedi Mansur Yavaş Çok Beğendi ve Başlattı: Belediye Personeli Şiir Okuyarak Güne Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu devrettiği minik Esila'ya verdiği sözü tuttu. Personelin güne yüksek motivasyonla başlaması için "Şiir Gibi Şehir" uygulaması başlatıldı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı belediye binasının girişine şiirlerin yer aldığı ekran koyarken, hafta içi her gün farklı bir şiirin paylaşılacağı bir Telegram hesabı da oluşturuldu. Uygulama, Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket isterim" şiiriyle başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan personel artık mesaiye şiir ile başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu devrettiği işitme engelli minik Esila'nın "Ben bugün bu şehrin şiir gibi şehir olmasını arzu ediyorum. Şu andan itibaren ve devamında Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının her gün başkanın kendilerine göndereceği şiirle işe başlamalarını istiyorum" dileğini yerine getirdi.

"ŞİİR GİBİ ŞEHİR' SLOGANINI ÇOK TUTTUM

Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediye başkanımızın 'şiir gibi şehir' sloganını çok tuttum. Ben de bütün Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan personele mesainin her günü, günde bir şiirle işe başlamaları yönünde talimat vereceğim" dedi.

BELEDİYE BİNASINA EKRAN KONULDU, TELEGRAM HESABI OLUŞTURULDU

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, ABB hizmet binasının girişine personelin her sabah mesaiye başlamadan önce okuması için şiirlerin yer aldığı bir ekran yerleştirdi.

Her gün farklı bir şiirin paylaşılacağı bir Telegram hesabı oluşturulurken, personele gönderilen kısa mesajla da şu ifadelere yer verildi:

"Değerli personelimiz, ABB Başkanı Sn. Mansur Yavaş'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu devrettiği evladımız Esila'nın talimatı üzerine Belediyemiz hafta içi her gün, güne bir şiir ile başlayacaktır. 'Şiir Gibi Şehir' Telegram grubuna üye olarak ya da ana giriş kapısındaki ekrandan şiirleri takip edebilirsiniz. Saygılarımızla. Telegram Adresi: https://t.me/abbsiirgibisehir "