Çocuk Bakımevi Çalışanı 91 Çocuğa Karşı 1623 Cinsel İstismarla Suçlandı

Avustralya Federal Polisi (AFP), geçen yıl gözaltına alınan ve çocuk bakımevinde görevli olan bir erkeğin, toplamda 91 çocuğa karşı 1623 cinsel istismarla suçlandığını duyurdu. AFP, yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin tüm cinsel istismarları kameraya ve akıllı telefonuna kaydettiğini belirtti. Ayrıca, olayın en korkunç çocuk istismarı vakası olduğu vurgulandı.

Avustralya Federal Polisi (AFP), geçen yıl gözaltına alınan ve çocuk bakımevinde görevli olan bir erkeğin, toplamda 91 çocuğa karşı 1623 cinsel istismarla suçlandığını duyurdu.

AFP bugün yaptığı basın açıklamasında çocuk bakımevinde görevli 45 yaşındaki bir erkeğin, 2022 yılında gözaltına alındığını ve bugüne kadar yapılan soruşturma sonucunda 10 yaş altındaki 91 çocuğa karşı 136 cinsel saldırı suçu dahil 1623 istismar suçlamasında bulunduklarını duyurdu. Polis, gerçekleştirdiği tüm cinsel istismarları kameraya ve akıllı telefonuna kaydeden şüphelinin 21 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacağını ve kaydedilen 87 Avustralyalı çocuğun kimliklerinin teşhis edildiğini belirtti.

Her fotoğraf veya video, bir çocuğun istismara uğradığı gerçek bir durumu gösterir."