Çocuk Bakıcısı Hırsızlık Yaptı, Tutuklandı

Çocuk Bakıcısı Hırsızlık Yaptı, Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çocuk bakıcısı olarak çalışan A.B., bir evden 95 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Yapılan polis işlemleri sonucu tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çocuk bakıcısı olarak çalıştığı evden yaklaşık 95 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalan A.B., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 82 Sokakta bulunan Karadayı Apartmanı'nda meydana geldi. Ev sahibi Ş.G., evinde bulunan altın ve ziynet eşyasının çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Polisin çalışmaları sonucu hırsızlığın, ev sahibinin çocuk bakıcısı olarak işe aldığı A.B. tarafından gerçekleştirdiği ortaya çıktı. A.B.'nin evinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının bir kısmıyla beraber yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi

Öcalan serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması

Beşiktaş taraftarını sevinçten havalara uçuracak açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.