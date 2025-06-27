Çocuk, Aile ve Eş İlişkileri Programı Ankara'da Düzenlendi

Ankara'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde " Çocuk, Aile ve Eş İlişkileri" programı düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Keklik, YÖK'ün ülke genelinde "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında organize edilen ve Hamamönü'nde düzenlenen programda katılımcılara çocuk, aile ve eş ilişkilerini anlattı.

İnsanların "çocuğumu düzgün büyütüyor muyum?" kaygısı taşıdığını aktaran Keklik, "Çocuğunu çok iyi büyütüyor musun, büyütmüyor musun? Belirli prensipleri var ama en önemlilerinden bir tanesi sen çocuğunu hissedebilen birisi misin? Sen gerçekten çocuğunun nasıl bir insan olduğunu, neye yetenekli olduğunu, nerelerde tıkandığı ve ne gibi eksiklerinin olduğunu biliyor musun?" dedi.

Keklik, bir insanın potansiyeli ölçüsünde en iyisi olmaya çalışması gerektiğini belirterek, "Bu uğurda yolda tıkanacak, kafası karışacaktır. Bu gibi durumlarda büyükler onun ne kadar yolunu açıyor ve hayatını kolaylaştırıyor diye bakıyorum. Ben buna ebeveynliği, öğretmenliği veya hocalığı insanileştirmek olarak bakıyorum. Siz çocuk büyütüyorsunuz, filan uzman diyor ki 'bana göre şöyle büyütsün'. Bana göre ana referans nokta çocuğun kendisi olmalı. Çocuğun yerine kendini koyabilmelisin." diye konuştu.

Bir ailedeki rollerin diğer herkesi etkilediğini anlatan Prof. Dr. Keklik, iki çocuktan birine fazla değer verildiğinde diğerinin onun gölgesinde kalan birisi olarak yetişeceğini söyledi.

Keklik, aile sistem olarak görüldüğünde en önemli kişilerin ebeveynler olduğuna dikkati çekerek, "Anne-baba ehil değilse ne olur?' diyeceksiniz, o boşluğu çocuklar doldurmak zorunda kalır. Deneme-yanılma yoluyla başını yararak çilelerden geçecek. O yüzden 1960'lardan beri anne-babayı, ilişkilerin, ailenin en önemli birimleri olarak görüyoruz. Teker teker değil, bir çift olarak en önemli aile unsurları." ifadelerini kullandı.

Teker teker değil, bir çift olarak en önemli aile unsurları.

Erkeklerin de kadınlar gibi çocuk büyütmede ehil olması gerektiğini söyleyen Keklik, "Katiyen çocuk şunu hissetmeyecek, 'benim annem beceriksizdir, benim annemin, babamın gücü bana yetmez'. Çocuğunuz sizin gücünüzün kendisine yetmeyeceğini ne zaman fark etse, bunu hissettikten sonra siz onun anne, babası değilsiniz." dedi.

Keklik, buna karşı en uygun davranışın çocukla yakınlık kurmak olduğunu anlattı.

Etkinlikte, müzik dinletisi de gerçekleştirildi.