Çocuğunun yanında müstehcen yayın yapan kadın adliyeye sevk edildi Güncel Haberler SULTANBEYLİ'de çocuğunun yanında sosyal medya hesabından yayın yaparak müstehcen görüntüler paylaşan H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. SULTANBEYLİ'de çocuğunun yanında sosyal medya hesabından yayın yaparak müstehcen görüntüler paylaşan H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sultanbeyli'de 2 çocuk annesi H.K. isimli bir kadın, çocuğunun yanında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Müstehcen görüntüler veren H.K.'nın yayını, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'Müstehcenlik ve hayasızca hareketler' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı H.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., bugün adliyeye sevk edildi. H.K.'nin savcılık sorgusu devam ediyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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