Çocuğunu kucağına alamadan ölen kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da gittiği özel hastanede doğum yaptıktan bir gün sonra yaşamını yitiren Döndü Güler'in (26) ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla yapılan şikayette savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ailenin avukatı Uğur Çetinkaya, "Kayıtları incelemek için CD'leri aldığımızda, içinde görüntü olmadığını gördük. CD'lerin bozukluğu veya hastane tarafından gönderilen kayıtların bozukluğu sebebiyle herhangi bir görüntü olmadığını görünce itirazda bulunduk ancak bu itirazımız da reddedildi. Görüntülerin, Adli Tıp Kurumu raporunda değişiklik yapabileceğini düşündüğümüzden Adalet Bakanlığı'na başvurduk" dedi.

Ankara'da polis memuru Erol Güler ile Döndü Güler, 2019 yılı Haziran ayında evlendi. Güler çifti, bir süre sonra bebekleri olacağı haberini aldı. Aksu ilçesinde yaşayan Döndü Güler, 7 Temmuz 2020 günü doğum için Manavgat ilçesinde özel bir hastaneye yattı. Genç kadın sezaryen ile doğum yaparak, 'Hatice Umay' ismini verdikleri çocuklarını dünyaya getirdi.

Dosya Adli Tıp Kurumu'na gittiğinde güvenlik kamera görüntülerini talep ettiklerini, dosya uzun süre Adli Tıp'ta olduğu için kayıtlara ulaşamadıklarını belirten Çetinkaya, "Dosya fiziken döndüğünde kayıtları incelemek için CD'leri aldığımızda, içinde görüntü olmadığını gördük. CD'lerin bozukluğu veya hastane tarafından gönderilen kayıtların bozukluğu sebebiyle herhangi bir görüntü olmadığını görünce itirazda bulunduk ancak bu itirazımız da reddedildi. Görüntülerin, Adli Tıp Kurumu raporunda değişiklik yapabileceğini düşündüğümüzden Adalet Bakanlığı'na başvurduk" dedi.