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Çocuğunu görmek için gelen damadını bıçakladı

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Çocuğunu görmek için gelen damadını bıçakladı

BARTIN'da, boşanma aşamasındaki eşinin yanındaki çocuklarını görmeye giden S.A., tartıştığı kayınpediri A.Y. tarafından bıçaklandı.

BARTIN'da, boşanma aşamasındaki eşinin yanındaki çocuklarını görmeye giden S.A., tartıştığı kayınpediri A.Y. tarafından bıçaklandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'nde meydana geldi. S.A., çocuğunu görmek için boşanma aşamasındaki eşinin bulunduğu kayınpederi A.Y.'nin evine gitti. Burada S.A. ile A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y., mutfaktan aldığı bıçakla damadını bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan S.A. çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kayınpeder A.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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