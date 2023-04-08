Çocuğuna otizm teşhisi koyulunca, doktora 'İlaç verseniz düzelir mi' diye sormuş

ANTALYA'da 2 çocuğu otizmli olan Fatma Kayran (47), teşhis koyulmadan önce otizmin ne olduğunu bilmediğini belirterek, "Doktor otizm deyince ben de 'İlaç verseniz düzelir mi?' diye sordum. Doktor uzun uzun yüzüme baktı ve 'Ömür boyu sürecek eğitim gerekli' dedi.

ANTALYA'da 2 çocuğu otizmli olan Fatma Kayran (47), teşhis koyulmadan önce otizmin ne olduğunu bilmediğini belirterek, "Doktor otizm deyince ben de 'İlaç verseniz düzelir mi?' diye sordum. Doktor uzun uzun yüzüme baktı ve 'Ömür boyu sürecek eğitim gerekli' dedi. Yıllar geçtikçe doktorun ne demek istediğini anladım" dedi.

Bartın'da yaşayan Fatma Kayran'ın kızı Benginur Karagöl'e (24), 3,5 yaşındayken otizm teşhisi koyuldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde hastanelere giden Kayran, kızına ömür boyu özel eğitim verilmesi gerektiğini öğrendi. İkinci çocuğu Egemen Karagöl'e (16) de 3 yaşındayken otizm teşhisi koyulan Fatma Kayran, çocuklarının daha iyi eğitim alabilmesi için Antalya'ya yerleşti. 11 yıl önce kızı Benginur ve oğlu Egemen'i Muratpaşa ilçesindeki Ramazan- Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'na kaydetmeye giden Kayran, müdür yardımcısının yönlendirmesiyle okulda destek personeli olarak çalışmaya başladı. Kayran, otizmli çocuklarına anneliğin yanı sıra, okulda eğitim gören özel öğrencilere de ablalık yapıyor.

Otizmli ailelere tavsiyelerde bulunan Fatma Kayran, "Eğitim çok önemli. Okuldan gelen çocukları evde de desteklesinler. 'Çocuğum bunu yapamıyor' deyip köşeye oturtmasınlar. Ellerine bir tablet, telefon veya televizyon vermesinler. O çocuklar evde de iş yapabilir. Odasını toplayabilir. Mutfakta yardım edebilir. Aileler hayat kalitelerini artırsın. Çocukları sosyal yaşamdan koparmasınlar. Çocuk krize girebilir ama vazgeçmemek gerekiyor. Çocuğa eğitim vermezseniz, derdi de onunla birlikte büyüyor. Çocuğa önce tuvalet, temizlik gibi kökten eğitim verilsin. Hemen bir şey beklemesinler. Sonrası da özel eğitim, okul ve evde destekle çocuğun gelişimi çok güzel oluyor. Bunu görebiliyorsunuz zaten. Diğer çocukların yanında oynayabiliyor. İstediğini söylüyor. Her şeyi yapabilecek bir çocuğa dönüşüyor" dedi.