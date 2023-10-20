Çocuğun Tarlada Ölümü: Baba Kamyoneti Üzerinden Geçti

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki Mehmet Sıddık Gültekin'in, baş bölgesi ve vücudunda eziklere bağlı olarak öldüğü belirlendi. Jandarmanın soruşturmasında Gültekin'in başı ve vücudundaki eziklerin babası H.G'nin kullandığı kamyonetin üzerinden geçmesi sonucu oluştuğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 15 Ekim saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Tülüler köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Aktaş'a ait biber tarlasında işçi olarak çalışan H.G. ve R.G. çiftinin çocukları Mehmet Sıtkı Gültekin oynarken gözden kayboldu. Bir süre sonra tarlada çalışan bir işçi Gültekin'i yerde hareketsiz yatarken gördü. Gültekin, otomobil ile Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirildi. Gültekin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gültekin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsisi tamamlanan Gültekin için ilçe merkezindeki Çarşı Camisi'nde bugün ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende Gültekin'in yakınları taziyeleri kabul etti. Gültekin'in cenazesi kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ

Mehmet Sıddık Gültekin'in otopsi raporunda ise ölüm nedeninin kafa bölgesi ve vücudunda eziklere bağlı olduğu belirlendi. Yaşanan olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, olay yeri inceleme ekibinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Ekipler geniş çaplı saha incelemesi yaparak tüm kamera kayıtlarını inceledi. Ayrıca olay günü bölgedeki tüm görgü tanıklarının ifadesi aldı. Bu bilgiler doğrultusunda Mehmet Sıddık Gültekin'in üzerinden geçen tarladaki 34 NA 3069 plakalı kamyoneti babası H.G.'nin kullandığı belirlendi. Bu tespit üzerine baba H.G., gözaltına alındı. H.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.