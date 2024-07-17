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Çocuğun çakmakla oynaması sonucu çıkan yangın evde hasara neden oldu

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın evde hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın evde hasara neden oldu.

Danişmentgazi Mahallesi Taş Sokak'taki evlerinde odasında çakmakla oynayan E.D, kıyafetleri tutuşturdu.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören aile, çocuğu evden çıkartarak kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı evdeki yangın hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Güncel

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