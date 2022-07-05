Çocuğun ameliyat parası çalındı

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir konfeksiyon atölyesine giren hırsız, çalışanlardan birine ait çantadan 14 saniyede para, döviz ve altını çalarak kaçtı. Çantasından hırsızlık yapılan Betül Mert, "O para çocuğumun ameliyat parasıydı. Diyecek laf bulamıyorum artık" diye konuştu.

Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir konfeksiyon atölyesine giren hırsız, çalışanlar içerdeyken ofis bölümündeki kol çantasının içinden 8 bin TL, 100 dolar ve 2 adet burma bileziği çalarak kaçtı. Konfeksiyon çalışanı Betül Mert, çantasını kontrol ettiğinde para ve altınlarının çalındığını farkedince, polise ihbar etti. Hırsızlıkla ilgili inceleme başlatıldı.

14 SANİYEDE HIRSIZLIK

"O PARA AMELİYAT PARASIYDI"

"DİYECEK LAF BULAMIYORUM ARTIK"

Demirören Haber Ajansı / Güncel