"Çocuğumun Yaşamasını İstiyorum"
DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor.
Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor. Ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyona yaklaştı. Romanya, çok sayıda Ukraynalı'nın sığındığı komşu ülkeler arasında. Yetkililer, Ukraynalı mülteci sayısının 5 milyonu geçebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen görüşmelerde henüz net bir ilerleme kaydedilemedi
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
DailyMotion.com / Güncel