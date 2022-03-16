"Çocuğumun Yaşamasını İstiyorum" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Çocuğumun Yaşamasını İstiyorum"

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor.

Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor. Ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyona yaklaştı. Romanya, çok sayıda Ukraynalı'nın sığındığı komşu ülkeler arasında. Yetkililer, Ukraynalı mülteci sayısının 5 milyonu geçebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen görüşmelerde henüz net bir ilerleme kaydedilemedi

DailyMotion.com / Güncel

Romanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title