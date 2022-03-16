"Çocuğumun Yaşamasını İstiyorum"

Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor. Ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyona yaklaştı. Romanya, çok sayıda Ukraynalı'nın sığındığı komşu ülkeler arasında. Yetkililer, Ukraynalı mülteci sayısının 5 milyonu geçebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen görüşmelerde henüz net bir ilerleme kaydedilemedi

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