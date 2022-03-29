Çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adliyede - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adliyede

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
 - Güncelleme:
Çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adliyede

ŞANLIURFA'da 5 yaşındaki kız çocuğuna inşaatta tacizde bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istenen Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

SELÇUKLU, KONYA (DHA) - ŞANLIURFA'da 5 yaşındaki kız çocuğuna inşaatta tacizde bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istenen Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

Selçuklu Mahallesi'nde yıkımı yapılan inşaatta çalışan Mehmet A., dün öğle saatlerinde sokakta oynayan kız çocuğunu molozların arasına götürdü. İddiaya göre, Mehmet A. burada kız çocuğuna tacizde bulundu. Küçük kızın bağırması üzerine gelen aile üyeleri ile mahalleli, Mehmet A.'ya sopalarla saldırdı. Bir dükkana sığınan Mehmet A., gelen polis ekiplerince zırhlı araca konularak emniyete götürüldü.Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet A. bugün güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi.


Çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adliyede

Çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adliyede

Çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adliyede

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Selçuklu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title