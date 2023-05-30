Sultangazi'de ekmek almak isteyen çocuğu Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle hakaret ederek kovduğu iddia edilen fırın sahibine ilişkin Başsavcılık tarafından açıklama yapıldı. Şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Çocuğu kovduğu iddia edilen fırın sahibine ilişkin başsavcılıktan açıklama

İSTANBUL - Sultangazi'de ekmek almak isteyen çocuğu Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle hakaret ederek kovduğu iddia edilen fırın sahibine ilişkin Başsavcılık tarafından açıklama yapıldı. Şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sultangazi'deki bir fırında 29 Mayıs günü ekmek almak isteyen çocuğa Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle ekmek satmayan ve hakaret ederek kovduğu iddia edilen fırın sahibi şüpheli K.Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'silahla tehdit' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Çocuğun yakınlarına da bıçak gösterip tehdit ettiği iddiası

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "29.05.2023 günü Sultangazi ilçesinde işlettiği fırından ekmek almak isteyen çocuğa Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yapmasını gerekçe göstererek ekmek satmayan ve durumu sormak için bilahare iş yerine gelen çocuğun yakınlarına da bıçak gösterip tehdit eden fırın sahibi şüpheli K.Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'bıçakla tehdit' suçlarından derhal soruşturma başlatılmış ve şüpheli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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