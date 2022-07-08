ÇOCUĞU DARBEDİP, 10 BİN TL'LİK KABLO ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

DİYARBAKIR'da, iş yerinde yalnız olan 11 yaşındaki çocuğu darbedip, ardından 10 bin TL değerindeki uzatma kablosunu çalan ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Bismil ilçesinde önceki gün kimliği belirsiz 2 kişi, girdikleri elektrik malzemeleri satılan iş yerinde tek başına olan çocuğu darbetti. 10 bin TL'lik uzatma kablosunu da çalan şüpheliler, kaçtı. Kısa süre ayrıldığı iş yerine geldiğinde çocuğunun darbedildiğini öğrenen baba ise polise haber verdi.

Adrese gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. İncelemenin ardından kimlikleri ve adresleri tespit edilen M.İ. (29) ve F.D. (22), polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çalınan kablolar da iş yeri sahibine teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel