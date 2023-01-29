Çocuğa istismardan 18 yıl hapis cezası aldı, BAM'da beraat etti

BURSA'da, kızı ile birlikte anaokuluna getirdiği komşusunun 2 kızından 1'ine arka koltukta uyurken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.D. (41), 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Taraf avukatlarının itirazıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) taşınan davada A.D.'nin yargılama süresince yöneltilen suçlamayı istikrarlı olarak kabul etmemesi, mağdur olduğu öne sürülen kız çocuğu ve kardeşinin çelişkili ifadeler vermesi, anık ifadelere göre çocukların kendilerini okula babalarının getirmeleri için yalan söylemiş olabileceği dikkate alınarak 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi kapsamında beraat ve tahliye kararı verildi.

Bursa'da geçen yıl Mart ayında meydana gelen olayda Y.K., kendi çocuğuyla birlikle kızlarını anaokuluna otomobiliyle getirip götüren komşusu A.D.'nin, arka koltukta uyuyan çocuklarından birine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Y.K., cinsel istismara uğradığını öne süren kızı ile diğer çocuğunun anlattıklarının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Annenin şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan A.D. tutuklandı.

Müşteki avukatının temyiz ettiği dosyada son sözü, Yargıtay söyleyecek.