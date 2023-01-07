Çocuğa cinsel istismar sanığına indirimle 11 yıl 5 ay hapis

ZONGULDAK'ta, 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sözde 'tarikat lideri' İsmail A.'ya, indirimle 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sözde müridi olan ailenin beraber kaldıkları çiftlik evinde H.K.Y. (19) isimli kız çocuğunu, 2012-2014 yıllarında defalarca istismar ettiği iddia edilen İsmail A., suçlamaları kabul etmezken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. Karar, istinafa taşındı.

Çaycuma ilçesinin Saltukova beldesindeki çiftlik evinde, 2012 ile 2014 yılları arasında 9 yaşlarındayken istismara uğradığını söyleyen H.K.Y., 2019'da durumu okulundaki rehber öğretmenine anlattı. Rehber öğretmenin yetkililere bildirmesiyle de soruşturma başlatıldı. İstismarın olduğu ilk zamanlar ailesinden destek göremediği için şikayetçi olmadığını belirten H.K.Y., İsmail A.'nın kendisini 'mehdi' ilan ettiğini, ailesi ve diğer kişiler ondan korktuğu için konuşamadığını söyledi. H.K.Y., İsmail A.'nın kendisini banyoya çağırıp, istismarda bulunduğunu belirterek, "O zamanlar İsmail A.'nın 'mehdi' olduğu söylenmişti. Birilerine söylersem çok kötü şeyler olacağını düşünüyordum" dedi.