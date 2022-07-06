Çocuğa cinsel istismar sanığına 12 yıl 6 ay hapis - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuğa cinsel istismar sanığına 12 yıl 6 ay hapis

Demirören Haber Ajansı - Tufan Dalgıç - Güncel
 - Güncelleme:
Çocuğa cinsel istismar sanığına 12 yıl 6 ay hapis

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, Y.O. (10) isimli kız çocuğuna karşı nitelikli cinse istismar suçunu işlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Çilci (57), cezasında indirim uygulanmadan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, Y.O. (10) isimli kız çocuğuna karşı nitelikli cinse istismar suçunu işlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Çilci (57), cezasında indirim uygulanmadan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Şubat ayında Erdek'te eşi ile komşu ziyaretine giden Mustafa Çilci, iddiaya göre evde bulunan ve bilgisayarla oynayan Y.O.'yu "Gel oyunu birlikte oynayalım" diyerek, yanına çağırdı. Kız çocuğuyla yan yana oturan Çilci, "Çarşıya gideceğim" diyerek evden ayrılmadan önce Y.O.'nun vücuduna dokunmaya başladı.

Olayı gören ve bir şey söylemeyen anne D.O., kızından Çilci'den uzak durmasını istedi. 2 gün sonra markete giden Y.O., karşılaştığı Çilci'yi görünce koşarak, uzaklaşıp apartmana girdi. Takip eden Çilci, binada vücuduna dokunduğu kız çocuğuna 10 TL verip, "Yarın gel seni gezdireceğim" dedi.

Eve giden Y.O.'nun yaşadıklarını anlattığı annesi, polis merkezine giderek, suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan 5 çocuk ve 8 torun sahibi Çilci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mustafa Çilci hakkında hazırlanan iddianame, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.Tutuklu yargılanan Mustafa Çilci, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, suçlamaları kabul etmeyen Çilci'ye 'çocuğun nitelikli cinse istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Suçun ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle cezayı 12 yıl 6 aya çıkaran heyet, sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.

Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma Hisarcık Erdek Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title