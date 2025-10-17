Coca-Cola'nın Yeni Fabrikası Zhengzhou'da Açıldı

ZHENGZHOU, 17 Ekim (Xinhua) -- Coca-Cola'nın şişeleme şirketi Swire Coca-Cola Ltd.'nin yeni fabrikası perşembe günü Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da faaliyete geçti.

Yeni fabrika, şirketin Çin'de 12 milyar yuan (1,69 milyar ABD doları) yatırım taahhüdü kapsamında açılan dünya standartlarındaki ilk fabrikası oldu. Yaklaşık 13,33 hektar alan üzerinde 900 milyon yuan yatırımla kurulan fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 1 milyon tonun üzerinde.

Swire Coca-Cola Ltd. CEO'su Karen So, "Çin pazarı, Swire Coca-Cola'nın istikrarlı çalışmasını sağlayan önemli bir motor konumunda" dedi.

Zhengzhou'daki yeni fabrikanın, şirketin 60 yıllık gelişimi boyunca geliştirdiği en kapsamlı ve sürdürülebilir uygulamaları ve sürekli yenilikleri bir araya getirdiğini kaydeden So, Swire Coca-Cola'nın Çin pazarına derin kökler salma ve yüksek kaliteli gelişime katkı sağlama konusundaki uzun soluklu bağlılığını yerine getirdiğini belirtti.

Fabrika, yeşil ve akıllı unsurları ön plana çıkarıyor. Akıllı sıcak su merkezleri, soğutma ve fotovoltaik enerji üretimi dahil olmak üzere 30'dan fazla yeşil ve düşük karbonlu önlem içeriyor.

30'dan fazla dijital sistemin sorunsuz bir şekilde entegre edildiği fabrikada, sıralama robotları ve otomatik yönlendirmeli araçlar kullanılarak, sipariş verme ve envanterden paketleme ve nakliyeye kadar tüm süreç boyunca akıllı planlama gerçekleştirilebiliyor.

Çin pazarının taleplerini karşılamak için Swire Coca-Cola, 2023 yılında, önümüzdeki on yıl içinde Çin anakarasına, esas olarak üretim kapasitesini genişletmek için 12 milyar yuanın üzerinde yatırım yapma planını açıkladı.

Şirketin Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan üretim üssü projesinin inşaatına 2025 sonunda başlanacak. Jiangsu eyaletinin Suzhou kentindeki yeni fabrika ile Guangdong'daki Büyük Körfez Bölgesi üretim üssü ise 2026'da faaliyete geçecek.