Haberler

Coca-Cola'nın Yeni Fabrikası Zhengzhou'da Açıldı

Coca-Cola'nın Yeni Fabrikası Zhengzhou'da Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Swire Coca-Cola'nın, Zhengzhou'da faaliyete geçen yeni fabrikası, şirketin Çin'deki 12 milyar yuan yatırım taahhüdü çerçevesinde açılan ilk dünya standartlarında tesis oldu. Fabrika, 30'dan fazla yeşil önlem ve dijital sistemle donatıldı.

ZHENGZHOU, 17 Ekim (Xinhua) -- Coca-Cola'nın şişeleme şirketi Swire Coca-Cola Ltd.'nin yeni fabrikası perşembe günü Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da faaliyete geçti.

Yeni fabrika, şirketin Çin'de 12 milyar yuan (1,69 milyar ABD doları) yatırım taahhüdü kapsamında açılan dünya standartlarındaki ilk fabrikası oldu. Yaklaşık 13,33 hektar alan üzerinde 900 milyon yuan yatırımla kurulan fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 1 milyon tonun üzerinde.

Swire Coca-Cola Ltd. CEO'su Karen So, "Çin pazarı, Swire Coca-Cola'nın istikrarlı çalışmasını sağlayan önemli bir motor konumunda" dedi.

Zhengzhou'daki yeni fabrikanın, şirketin 60 yıllık gelişimi boyunca geliştirdiği en kapsamlı ve sürdürülebilir uygulamaları ve sürekli yenilikleri bir araya getirdiğini kaydeden So, Swire Coca-Cola'nın Çin pazarına derin kökler salma ve yüksek kaliteli gelişime katkı sağlama konusundaki uzun soluklu bağlılığını yerine getirdiğini belirtti.

Fabrika, yeşil ve akıllı unsurları ön plana çıkarıyor. Akıllı sıcak su merkezleri, soğutma ve fotovoltaik enerji üretimi dahil olmak üzere 30'dan fazla yeşil ve düşük karbonlu önlem içeriyor.

30'dan fazla dijital sistemin sorunsuz bir şekilde entegre edildiği fabrikada, sıralama robotları ve otomatik yönlendirmeli araçlar kullanılarak, sipariş verme ve envanterden paketleme ve nakliyeye kadar tüm süreç boyunca akıllı planlama gerçekleştirilebiliyor.

Çin pazarının taleplerini karşılamak için Swire Coca-Cola, 2023 yılında, önümüzdeki on yıl içinde Çin anakarasına, esas olarak üretim kapasitesini genişletmek için 12 milyar yuanın üzerinde yatırım yapma planını açıkladı.

Şirketin Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan üretim üssü projesinin inşaatına 2025 sonunda başlanacak. Jiangsu eyaletinin Suzhou kentindeki yeni fabrika ile Guangdong'daki Büyük Körfez Bölgesi üretim üssü ise 2026'da faaliyete geçecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.