Çobanlık Geleneği İkiz Torunlara Aktarılıyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çobanlık yapan Veli Tekdur, mesleğini ikiz torunlarına aktarıyor.

Sipahiler köyünde yaklaşık 35 yıldır çobanlık yapan Tekdur, AA muhabirine, ailesinin dört kuşaktır çobanlık yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Tekdur, mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Çocuklarımın hepsi Isparta'da, ben köyde yaşıyorum. Şimdi, 12 yaşındaki ikiz torunlarım Arda ve Akın'a çobanlık mesleğini öğretmeye başladım." dedi.

Torunlarıyla birlikte vakit geçirmekten ve onların çobanlık mesleğine ilgisinden memnun olduğunu vurgulayan Tekdur, bu mesleğin devam etmesini istediğini belirtti.

İkiz torunlardan Akın Uysal da hafta içi okula gidip, boş vakitlerinde dedesine yardım ettiklerini, büyük ve küçükbaş hayvanlara yem verdiğini kaydetti.