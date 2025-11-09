Haberler

Çobanlık Geleneği İkiz Torunlara Aktarılıyor

Güncelleme:
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çobanlık yapan Veli Tekdur, mesleğini ikiz torunları Arda ve Akın'a öğretmeye başladı. Ailesinin dört kuşaktır sürdürdüğü çobanlık mesleği, Tekdur'un torunlarıyla birlikte yaşatılıyor.

Sipahiler köyünde yaklaşık 35 yıldır çobanlık yapan Tekdur, AA muhabirine, ailesinin dört kuşaktır çobanlık yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Tekdur, mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Çocuklarımın hepsi Isparta'da, ben köyde yaşıyorum. Şimdi, 12 yaşındaki ikiz torunlarım Arda ve Akın'a çobanlık mesleğini öğretmeye başladım." dedi.

Torunlarıyla birlikte vakit geçirmekten ve onların çobanlık mesleğine ilgisinden memnun olduğunu vurgulayan Tekdur, bu mesleğin devam etmesini istediğini belirtti.

İkiz torunlardan Akın Uysal da hafta içi okula gidip, boş vakitlerinde dedesine yardım ettiklerini, büyük ve küçükbaş hayvanlara yem verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel
