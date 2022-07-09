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Bayramı da koyunlarla geçiriyorlar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde haftanın 7 gününü çalışan çobanlar, Kurban Bayramı'nı da koyun otlatarak geçiriyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde haftanın 7 gününü çalışan çobanlar, Kurban Bayramı'nı da koyun otlatarak geçiriyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşamını hayvancılıkla geçiren çobanlar, haftanın 7 gününü çalışarak, koyun otlatarak geçiriyorlar. Tatilsiz çalışan çobanlar koyunların aç kalmaması için Kurban Bayramı'nı da koyun otlatarak geçiriyorlar. Sabah 04.00'da evden çıkan çobanlar, tüm haftada olduğu gibi günün tamamını da koyun otlatarak geçiriyorlar.

Yaz aylarında ailesine ait koyunlara bakan Cumali Dağ, yaptığı açıklamada, "Bugün bildiğiniz gibi Kurban Bayramı bugün de koyunlara bakıyoruz. Bugün de bize tatil yok her zaman çalışıyoruz" dedi.

Koyunalara Bakan Ahmet Dağ ise, "Bugün bayramın birinci günü. Bayramda biz çobanların tatili yok. Her zaman olduğu gibi bayramda da çobanlık yapıyoruz. Hayvanları otlatıyoruz. Gördüğünüz gibi bu süre zarfında da bize tatil yok. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Şanlıurfa Tatil Yerel Güncel Haberler

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