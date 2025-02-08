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Çobanbey'de Türkmen Meclisi Binası Törenle Açıldı

Çobanbey'de Türkmen Meclisi Binası Törenle Açıldı
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Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de Türkmen Meclisi binası törenle açıldı. Açılışta, çeşitli illerden gelen Türkmenler ile askeri komutanlar bir araya geldi. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı, binanın tüm Suriye halkına hizmet edeceğini vurguladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de Türkmen Meclisi binası törenle hizmete açıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan, Türkmenlerin yoğun yaşadığı Çobanbey'deki Türkmen Meclisi binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Suriye'nin çeşitli illerinden gelen Türkmenler, aşiretler ve askeri komutanlar katıldı.

Bina, kurde kesilerek besmeleyle hizmete açıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Faysal Cuma, açılış ve istişare toplantısı için bir araya geldiklerini belirterek, "Binamız, sadece Türkmenlere değil tüm Suriye halkına hizmet edecektir. Binalarımızın aynılarını diğer Türkmen bölgelerinde, Rakka'da, Haseke'de, Halep'te ve Lazkiye'de inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk kimliğini ve kültürünü koruyan Suriyeli Türkmenler, Halep, Lazkiye, Hama, Humus ve Rakka bölgelerinde yaşıyor.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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