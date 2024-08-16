Çoban ve çiftlik sahibi yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangının çıkış nedeni olarak çoban ve çiftlik sahibi şüpheleniliyor. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yangını çobanın çıkardığını tespit etti. İfadelerin ardından çoban ve çiftlik sahibi gözaltına alındı.
ÇOBAN VE ÇİFTLİK SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Muğla'nın Milas ilçesi Gümüşlük Mahallesinde çıkan ve 3 hektar makinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yangını çoban M.A.'nın çıkardığını belirledi. Gözaltına alınan M.A., polisteki ifadesinde, "Besi çiftliği sahibi B.Ö., koyunlara otlayacak yer açmam için çalılıkları tutuşturmamı istedi. Çakmakla çalılıkları tutuşturmam sonucu yangın çıktı" dedi. M.A.'nın ifadesinin ardından B.Ö. de gözaltına alındı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Cavit AKGÜN/ MİLAS (Muğla),