Çoban ve çiftlik sahibi yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı

ÇOBAN VE ÇİFTLİK SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesi Gümüşlük Mahallesinde çıkan ve 3 hektar makinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yangını çoban M.A.'nın çıkardığını belirledi. Gözaltına alınan M.A., polisteki ifadesinde, "Besi çiftliği sahibi B.Ö., koyunlara otlayacak yer açmam için çalılıkları tutuşturmamı istedi. Çakmakla çalılıkları tutuşturmam sonucu yangın çıktı" dedi. M.A.'nın ifadesinin ardından B.Ö. de gözaltına alındı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Cavit AKGÜN/ MİLAS (Muğla),