Çoban Resul, bakanlığın projesiyle liseli oldu

KIRIKKALE'de, ortaokulu bitirdikten sonra çobanlık yapmaya başlayan Resul Aktepe (17), Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Eğitimle Yeniden Buluşma' projesi ile açık liseye kaydoldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 12 yıl zorunlu eğitim kapsamında olup, okula devam etmeyen çocuklara yönelik çalışma yaptı. Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Resul Aktepe'nin, ortaokuldan sonra lise eğitimine başlamadığı ve Kalecik'in Samanlık Mahallesi'nde çobanlığı yaptığı belirlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, Resul Aktepe ile ailesini ziyaret etti. Resul Aktepe'yi okula dönmeye ikna eden Telefoncu, ders kitapları, çanta ve forma hediye ettikten sonra açık liseye kaydettirdi.

Resul Aktepe de İl Milli Eğitim Müdürü Telefoncu'ya teşekkür etti.