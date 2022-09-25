Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çılgın çoban önce yılanla oynadı, sonra yaşam alanına bıraktı

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir çoban, yakaladığı yılanla önce oynadı, sonra yaşam alanına geri bıraktı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir çoban, yakaladığı yılanla önce oynadı, sonra yaşam alanına geri bıraktı. Çobanın komik sözleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaköy ilçesinde bir çoban hayvanlarını otlatırken rastladığı yılanı yakalayarak, onunla bir süre oynadı. Çobanın yılana "Şampiyon, zalim" gibi sözleri ise komik anlara sahne oldu. O anlar, başka bir çoban tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Yerel Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title