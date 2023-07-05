Çoban, bitkin haldeki kaya kartalı yavrusunu koruma altına aldı

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Sarıdavut köyünde çobanlık yapan Mevlut Gezici, bitkin halde kaya kartalı yavrusu buldu. Yavruyu alarak il merkezindeki evine getiren Gezici, 2 gün evinde beslediği kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim etti. Kuş, koruma altına alındı. Kartal yavrusunu bitkin halde gördüğünü belirten Gezici, 'Kuşa et ve su verdim. Bitkin halde olduğu için uçamıyordu. İnşallah sağlığına kavuşur ve doğaya salınır.' diye konuştu.