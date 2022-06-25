Çoban Ali'nin 300 koyunla 30 kilometrelik zorlu yayla yolculuğu

KÜTAHYA'da, 8 yaşından bu yana çobanlık yapan Ali Karakaya (58), çevre köylerden de topladığı 300 kadar küçükbaş sürüsüyle kara yollarından geçen 30 kilometre mesafeyi 12 saatte katedip, Akdağ Yaylası'na ulaştı. Karakaya, 4 ay kalacağı yaylada hayvanlara gözü gibi baktığını belirtip, "Öyle zorlukları var ki kelimelerle anlatılmaz. Soğuğu, yağmuru, kurdu ama hiç bırakmayı düşünmedim" dedi.

Şaphane ilçesine bağlı Gürkuyu köyünde, baba mesleği çobanlığı 50 yıldır yaparak geçimini sağlayan Ali Karakaya'nın 300 kadar küçükbaş sürüsüyle zorlu yayla yolculuğu görüntülendi. Çevre köylerden de topladığı 70'i kendisine ait 300 küçükbaşla yola çıkan Karakaya, sürüsünü 6 bin nüfuslu Şaphane'deki kara yollarından geçirdi. Akşam karanlığında yola çıkıp, molalarla 12 saatte 30 kilometre mesafeyi kateden Karakaya, zorlu yolculuğu sonrası sabahın ilk ışıklarıyla 2 bin 120 rakımlı Akdağ Yaylası'na ulaştı. Karakaya'ya yayla yolcuğunda 2 yardımcısının yanı sıra 3 de sürü köpeği eşlik etti.

İlk gecesinde odun ateşinde çay demleyip, yemek pişiren çoban Ali Karakaya, doğa ile iç içe olmanın kendisine huzur verdiğini de dile getirdi.