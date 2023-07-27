CNSP, gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını genişletti

CNSP, gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını genişletti. Ortak Hareket Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması 22:00 ile 05:00 saatleri arasında uygulanacak. Kısıtlama süresince sadece acil durumlar ve istisnai durumlar için izin verilecek. Kısıtlamanın amacı, salgının yayılmasını önlemek ve vaka sayılarını azaltmaktır.