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CNOOC, Güney Çin Denizi'nde 100 Milyon Tonluk Petrol Sahası Keşfetti

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Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Güney Çin Denizi'nin doğusunda 100 milyon tonu aşan rezerve sahip yeni bir petrol sahası keşfetti. Huizhou 19-6 olarak adlandırılan saha, ülkenin derin ve ultra derin katmanlarda keşfedilen ilk büyük ölçekli entegre klastik petrol sahası olma özelliği taşıyor.

SHENZHEN, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Güney Çin Denizi'nin doğusunda 100 milyon tonu aşan kanıtlanmış rezerve sahip büyük bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu.

Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada yeni keşfedilen Huizhou 19-6 petrol sahasının, ülkenin derin ve ultra derin katmanlarda keşfedilen ilk büyük ölçekli entegre klastik petrol sahası olması nedeniyle Çin'in açık deniz petrol aramalarında dönüm noktası niteliğinde olduğu belirtildi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde yaklaşık 170 kilometre mesafede yer alan petrol sahası ortalama 100 metre su derinliğinde bulunuyor. Test sondajları, sahadan günlük 413 varil ham petrol ve 68.000 metreküp doğalgazın üretilebileceğini gösteriyor.

Şirket, derin ve ultra derin katmanlarda yürütülen açık deniz petrol ve doğalgaz aramaları sırasında yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve karmaşık koşullar gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Şirketin CEO'su Zhou Xinhuai, Çin'in Güney Çin Denizi'nin doğusundaki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında art arda atılımlar gerçekleştirildiğini ve iki yıl üst üste 100 milyon ton rezervi aşan petrol sahalarının keşfedildiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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