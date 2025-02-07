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CNOOC, Dünyanın En Büyük Metamorfik Kaya Petrol Sahasında Üretime Başladı

CNOOC, Dünyanın En Büyük Metamorfik Kaya Petrol Sahasında Üretime Başladı
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Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Tianjin'deki Bozhong 26-6 petrol sahasının ilk fazını başarıyla hizmete aldı. İlk fazda 33 kuyudan günlük 3.500 metreküp üretim hedefleniyor.

TİANJİN, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) Tianjin şubesi, dünyanın en büyük metamorfik kaya petrol sahası olan Bozhong 26-6'nın ilk fazının cuma günü üretime başladığını duyurdu.

Bozhong 26-6 sahasının geliştirme projesi iki faza ayrılıyor. İlk aşama, merkezi bir işleme platformu ve insansız bir kuyu başı platformunu kapsıyor. Bu aşamada, 33 geliştirme kuyusunun üretime sokulması ve günlük en yüksek üretimin 3.500 metreküp petrol ve gaz eşdeğerine çıkarılması hedefleniyor.

CNOOC Tianjin Şubesi'ne göre, Bozhong 26-6 petrol sahasının rezervuarı, deniz tabanının 4.500 metreden daha derinindeki metamorfik kayalarda yer alıyor ve burada oluşum sıcaklığı 178 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu nedenle, sahada petrol çıkarma süreci oldukça zorlu koşullarda gerçekleşiyor.

CNOOC Tianjin Şubesi'nde proje yöneticisi olan Tang Baisong, buna karşılık araştırma ekibinin sondaj ekipmanını geliştirip iyileştirdiğini ve derin deniz sondajı için özel olarak tasarlanmış bir teknik sistem oluşturduğunu belirtti.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'ne yaklaşık 170 kilometre mesafedeki Bohai Denizi'nde yer alan Bozhong 26-6 petrol sahası, ortalama 20 metre su derinliğine sahip. 2022 yılında keşfedilen sahada, 200 milyon metreküpten fazla kanıtlanmış petrol ve gaz rezervi bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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