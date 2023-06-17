CNN Türk Yayın Akışı
Güncel Haberler
Bugün CNN Türk kanalında yayınlanacak programların listesi. Haberler, yarışmalar ve diziler hakkında bilgi alabilirsiniz.
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 Akıl Çemberi
05:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:30 Her Şeyden Önce
09:00 Haber
09:40 Çalışan Türkiye
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
11:30 Yeşil Doğa
12:00 Haber
13:00 Haber
14:00 Haber
15:00 Haber
16:00 Haber
16:45 Baştan Sona Sağlık
17:00 Haber
18:00 Ana Haber
20:45 CNN TÜRK Masası
Kaynak: InterSinema.com / Güncel