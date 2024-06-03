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CNN Türk ve Hürriyet Temsilcisi Yunus Paksoy'a saldırı soruşturması başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CNN Türk ve Hürriyet'in ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında saldırıya uğramasına ilişkin 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CNN Türk ve Hürriyet'in ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında yaptığı yayın sırasında saldırıya uğramasına ilişkin "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, gazeteci Paksoy'un ABD'de FETÖ'ye ilişkin yayını sırasında örgüt mensupları tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma açtı.

İlgilinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilere ilişkin araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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