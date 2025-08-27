CNN Travel, Türk Kahvesini ve Kültürünü Tanıttı

CNN Travel, 500 yıllık geçmişiyle UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Türk kahvesini ve beraberinde süregelen kahve kültürünü tanıttı.

CNN'in seyahat bölümü CNN Travel, Türk kahvesinin tarihini ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan başlayıp bugüne kadar devam eden kahve kültürünü anlatan bir haber hazırladı.

Haberde, "Türk kahvesine sadece bir içecek demek onu hafife almak olur." denildi.

500 yıllık geçmişiyle UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Türk kahvesinin "tüm modern kahvelerin atası" olduğu aktarılan haberde, Türk kahvesi ile birlikte gelen sohbet kültürüne değinildi.

Haberde, 1500'lü yıllarda ilk açılan kahvehanelerden de bahsedilerek, kahvenin Osmanlı İmparatorluğu'nda kısa bir süre içerisinde kültürel hayatı etkisi altına aldığı kaydedildi.

Türk kahvesini diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin pişirme yöntemi olduğu vurgulanan haberde, cezvede, kumda ve çeşitli tekniklerle yapılan yöntemlere de yer verildi.

Türk kahvesinin pişirilme yöntemleri, ardından küçük fincanlarda ikram edilişi, sohbet eşliğinde yavaş yavaş içilişi ve son olarak fal bakma geleneğinin aktarıldığı haberde, Türkiye'de Türk kahvesinin en keyifli şekilde içilebileceği mekanlar da sıralandı.