CNN: Rusya, ABD ile tutuklu değişimi anlaşmasına Almanya'da tutuklu Rus vatandaşı da ekletmek istiyor - Haberler

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CNN: Rusya, ABD ile tutuklu değişimi anlaşmasına Almanya'da tutuklu Rus vatandaşı da ekletmek istiyor

CNN: Rusya, ABD ile tutuklu değişimi anlaşmasına Almanya'da tutuklu Rus vatandaşı da ekletmek istiyor

CNN, Rusya'nın tutuklu ABD vatandaşlarının serbest bırakılması karşılığında ABD'de tutuklu Viktor But'un yanı sıra Almanya'da tutuklu Rus vatandaşı Vadim Krasikov'un da serbest bırakılmasını talep ettiğini yazdı.

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CNN, Rusya'nın tutuklu ABD vatandaşlarının serbest bırakılması karşılığında ABD'de tutuklu Viktor But'un yanı sıra Almanya'da tutuklu Rus vatandaşı Vadim Krasikov'un da serbest bırakılmasını talep ettiğini yazdı.

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Rusya'ya yaptığı tutuklu değişimi talebine karşılık Rusya'dan yeni adım geldi.

Rusya, ABD vatandaşları Brittney Griner ve Paul Whelan'ın serbest bırakılması karşılığında ABD'de tutuklu olan But'un yanı sıra Almanya'da tutuklu Krasikov'u istedi.

Kaynaklar, Rusya'nın ABD'nin talebine Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) kanalıyla resmi olmayan şekilde yanıt verdiğini aktardı.

ABD'nin bu teklifi, birçok açıdan "problemli" olarak nitelediğini belirten kaynaklar, en büyük sorunun teklifin resmi olmayan yollarla gelmesi ve istenen kişinin Almanya'da tutuklu bulunması olduğunu kaydetti.

Krasinov, Gürcistan vatandaşı Çeçen'i öldüren eski bir albay

Eski albay olan Krasikov, 2019'da Almanya'nın başkenti Berlin'de eski bir Çeçen savaşçı olan Gürcistan vatandaşı Tornike Khangosvili'yi öldürmüş ve 2021'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Griner ve Whelan'ın iadesi için Moskova'ya "önemli bir teklif hazırladıklarını" ve yakın zamanda bu konuda Rusya Dışişleri Baklanı Sergei Lavrov ile görüşeceklerini söylemişti.

ABD basınında çıkan bazı haberlerde de ABD'nin, Griner ve Whelan'a karşılık ABD'de tutuklu bulunan Rus Viktor But'u Rusya'ya iade etmeyi teklif ettiği öne sürülmüştü.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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