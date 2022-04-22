Cnn: Kovid-19 Hala Griple Aynı Değil

ABD'de şiddetli Kovid-19 oranları düşse bile, en ağır gripten bile çok daha kötü durumda olmayı sürdürüyor.

WASHINGTON, 21 Nisan (Xinhua) -- CNN Çarşamba günü yayınladığı haberde, bazı belirtilerin Kovid-19'un mevsimsel olduğunu gösterdiğini, ancak virüsün sıradanlıktan uzak olduğunu ve hala griple aynı olmadığını duyurdu.

Haberde, şiddetli Kovid-19 oranları düşse bile, en ağır gripten bile çok daha kötü durumda olmaya devam ettikleri kaydedildi.

CNN haberinde, "Virüsün hala gribin en kötü durumda tam bir yıl boyunca öldürdüğünden daha fazla insanı iki ayda öldürdüğü" de belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, vakalarda son birkaç aydaki düşüşe rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün 35 binden fazla kişiye virüs bulaşıyor.

Xinhua / Güncel